Мбаппе назвал самое важное решение в своей карьере

Нападающий «Реала» Мбаппе назвал переход в «Монако» ключевым моментом в карьере
true
true
true
close
Matthew Childs/Reuters

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о самом важном решении в своей футбольной карьере. Его слова приводит Movistar.

Французский футболист заявил, что поворотным моментом стал переход в академию «Монако» в возрасте 14-15 лет.

«Мне было 14 или 15 лет, когда я находился в их академии, все вокруг обо мне только и говорили. Это нечто особенное. Я понимал, что отличаюсь, но в тот момент было сложно сказать, в лучшую или в худшую сторону. В эти годы ты всего лишь ребенок», — поделился воспоминаниями Мбаппе. Он отметил, что именно в «Монако» осознал свои возможности и потенциал стать профессионалом высокого уровня.

Футболист также добавил, что сравнения с легендарным Тьерри Анри помогали ему, но основной упор он делал на тяжелую работу. После академии «Монако» Мбаппе прошел через клубы «Монако», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал», а также стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Ранее Мбаппе назвал имя своего кумира.

Футбол. Чемпионат Испании
