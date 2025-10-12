На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пятикратный чемпион ОИ высказался о дисквалификации российских спортсменов

Чемпион ОИ Фуркад: мне больно видеть, как россияне годами подвергаются наказанию
Reuters

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад прокомментировал ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных соревнований. Как сообщает L'Équipe, французский спортсмен выразил сочувствие лыжникам из России, отметив, что они не несут ответственности за политические решения своей страны.

«Мне больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию. На их месте, для меня это было бы полной катастрофой», — заявил Фуркад.

Бывший биатлонист, который в 2023 году был избран в Международный олимпийский комитет (МОК), подчеркнул, что его задача — защищать интересы спортсменов по всему миру. Он также напомнил, что еще в 2023 году выступал за рассмотрение возможности возвращения россиян на международную арену.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов были отстранены от участия в мировых турнирах по рекомендации МОК, хотя некоторым из них впоследствии было разрешено выступать в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, почему российский теннисист Александр Шевченко сменил гражданство.

Зимние виды спорта
