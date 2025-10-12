На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Лучшее решение в моей жизни»: российский теннисист о смене гражданства

Российский теннисист Шевченко о смене гражданства: в России я ничего не получал
Imago/Chryslene Caillaud/Panor/Global Look Press

Теннисист Александр Шевченко, сменивший в 2024 году гражданство и выступающий теперь за Казахстан, объяснил причины своего решения. Его слова передает Мeta-ratings.kz. Спортсмен заявил, что никогда не получал поддержки от российской теннисной федерации, в отличие от казахстанской.

«Я действительно наслаждаюсь, играя за Казахстан. Считаю, что это было правильное решение, потому что вижу, какие люди меня окружают — они дают хорошие советы и помогают развиваться в карьере», — подчеркнул Шевченко.

Теннисист, родившийся в Ростове-на-Дону, добавил, что имеет казахстанские корни через мать и бывал в стране с детства. Он также выразил благодарность казахстанской федерации за помощь в развитии карьеры.

Шевченко занимает 89-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), его лучшим результатом было 45-е место в феврале 2024 года. Решение о смене гражданства спортсмен принял в начале 2024 года, и теперь он представляет Казахстан на международных соревнованиях.

