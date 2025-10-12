Олимпийский чемпион назвал абсурдом лишение фигуристки гражданства Литвы

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев резко раскритиковал решение властей Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, сообщает РИА Новости.

Бывший спортсмен назвал этот шаг абсурдом и беззаконием. Поводом для такого решения стало участие Дробязко в ледовых шоу Татьяны Навки в России. Васильев подчеркнул, что Литва не является независимым государством в принятии решений.

«Сама Литва ведь ничего не решает: что ей сверху говорят, то она и делает. Им хочется быть независимыми, но какие они независимые, они полностью зависят от Евросоюза, брюссельской бюрократии и так далее», — заявил он. По его словам, страна «может только тявкать и делать какие-то гадости», как в случае с лишением гражданства спортсменки.

Биатлонист также выразил недоумение формулировками властей Литвы, отметив, что Дробязко занимается своим профессиональным делом — фигурным катанием, а ледовые шоу Навки не имеют политической направленности. Прежде Конституционный суд Литвы признал правомочным решение президента страны, и Дробязко не только лишилась гражданства, но и была исключена из списка кавалеров ордена Гедиминаса вместе со своим партнером Повиласом Ванагасом.

