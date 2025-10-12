На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Олимпийский чемпион назвал абсурдом лишение фигуристки гражданства Литвы

Чемпион ОИ Васильев: Литва может только тявкать и делать какие-то гадости
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев резко раскритиковал решение властей Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко, сообщает РИА Новости.

Бывший спортсмен назвал этот шаг абсурдом и беззаконием. Поводом для такого решения стало участие Дробязко в ледовых шоу Татьяны Навки в России. Васильев подчеркнул, что Литва не является независимым государством в принятии решений.

«Сама Литва ведь ничего не решает: что ей сверху говорят, то она и делает. Им хочется быть независимыми, но какие они независимые, они полностью зависят от Евросоюза, брюссельской бюрократии и так далее», — заявил он. По его словам, страна «может только тявкать и делать какие-то гадости», как в случае с лишением гражданства спортсменки.

Биатлонист также выразил недоумение формулировками властей Литвы, отметив, что Дробязко занимается своим профессиональным делом — фигурным катанием, а ледовые шоу Навки не имеют политической направленности. Прежде Конституционный суд Литвы признал правомочным решение президента страны, и Дробязко не только лишилась гражданства, но и была исключена из списка кавалеров ордена Гедиминаса вместе со своим партнером Повиласом Ванагасом.

Ранее агент заявил, что сборная России могла бы претендовать на выход из группы на ЧМ-2026.

