Бой Бетербиева с американским боксером отменен

Бой Бетербиева с американским боксером Николсоном в Саудовской Аравии отменен
Hamad I Mohammed/Reuters

Запланированный боксерский поединок между российским спортсменом Артуром Бетербиевым и американцем Деоном Николсоном отменен. Информацию об отмене боя подтвердил сам Николсон в своих социальных сетях, сославшись на «волю Бога» и пообещав вскоре объявить о новых планах на выступление.

«Только что узнал, что мой бой с Артуром Бетербиевым отменён. На то воля Бога. Скоро будет информация о новом поединке» — сказано в сообщении.

Матч должен был пройти 22 ноября 2025 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Для Бетербиева это мог стать первым боем после поражения в феврале 2025 года, когда он уступил Дмитрию Биволу раздельным решением судей и лишился титулов абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC, WBO, WBA Super и IBO.

Причины отмены поединка официально не раскрыты. Организаторы турнира пока не прокомментировали ситуацию. Бетербиев, имеющий в профессиональной карьере 20 побед (все нокаутом) и 1 поражение, продолжает оставаться одним из сильнейших боксеров в своем весовом

Ранее сын легендарного чемпиона мира по боксу Артуро Гатти ушел из жизни в возрасте 17 лет.

Летние виды спорта
