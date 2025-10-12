«В СКА нездоровое состояние, все находятся на грани»: экс-форвард сборной России

Экс-форвард сборной России Артюхин: в этом году в СКА не угадали с иностранцами

Бывший форвард сборной России Евгений Артюхин охарактеризовал атмосферу в СКА как критическую после пяти поражений подряд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), передает «Матч ТВ». Экс-хоккеист отметил, что команда находится в напряженном состоянии из-за отсутствия побед.

«В команде сейчас нездоровое состояние, все напряжены и находятся на грани. В этом году в СКА не угадали с иностранцами. Какой может быть позитив, когда нет побед?» — заявил Артюхин. При этом он выразил надежду, что опытные игроки, имеющие в активе победы на чемпионатах мира и в Кубке Гагарина, смогут стабилизировать ситуацию.

Артюхин указал на несколько кризисных факторов: неэффективную работу с легионерами, недостаточный опыт вратарской линии и специфический стиль хоккея, который пропагандирует главный тренер Игорь Ларионов. Отдельно был затронут вопрос с отсутствием в составе нападающего Николая Голдобина, который два матча подряд не попадает в заявку.

СКА находится на 9-й позиции в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 13 очков после серии из пяти поражений подряд.

Ранее «Трактор» переиграл «Локомотив» в матче чемпионата КХЛ.