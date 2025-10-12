У 54-й ракетки мира случились судороги во время церемонии награждения в Шанхае

54-я ракетка мира Риндеркнеш упал из-за судорог на награждении в Шанхае

Французский теннисист Артюр Риндеркнеш, занимающий 54-ю строчку мирового рейтинга, почувствовал себя плохо во время церемонии награждения на турнире серии «Мастерс» в Шанхае, об этом сообщает GoTennis.ru.

Сразу после финального матча, в котором он уступил своему двоюродному брату Валентену Вашеро со счетом 6:4, 3:6, 3:6, у спортсмена начались мышечные судороги.

В момент произнесения речи монегасским теннисистом Риндеркнеш не удержался на ногах и упал за подиум. Организаторам пришлось прервать церемонию — на корт оперативно вызвали врачей, которые сделали спортсмену массаж и предоставили ему стул. Оба теннисиста не смогли сдержать эмоций и расплакались.

Несмотря на поражение, Риндеркнеш впервые в карьере поднимется в топ-30 мирового рейтинга, заняв 28-ю позицию. Для Вашеро эта победа стала третьей в сезоне. Турнир в Шанхае относится к серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Masters) с призовым фондом 8,5 млн долларов.

