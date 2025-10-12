На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Барселона» выставляет за дверь лидера

«Барселона» отказалась от идеи продления контракта с Левандовски из-за возраста
true
true
true
close
Nacho Doce/Reuters

Руководство каталонской «Барселоны» отказалось от продления контракта с польским форвардом Робертом Левандовски. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, текущий сезон станет последним для 37-летнего нападающего в форме сине-гранатовых. В клубе недовольны тем, что Левандовски перестал много забивать и больше не справляется с требованиями по интенсивности прессинга.

Левандовски перешел в состав каталонского клуба в 2022 году из мюнхенской «Баварии». 9 апреля 2025 года Левандовски превзошел Криштиану Роналду по количеству голов, забитых в Лиге чемпионов после 35 лет, на тот момент он оформил 14-й гол.

В минувшем сезоне «Барселона» выиграла три трофея из четырех возможных — чемпионат, кубок и суперкубок Испании. Из Лиги чемпионов коллектив Ханса-Дитера Флика вылетел на стадии 1/2 финала, проиграв итальянскому «Интеру»: оба матча завершились со счетом 3:3, однако в дополнительное время сильнее оказался коллектив из Италии.

Ранее сообщалось, что сборная Нигерии чуть не разбилась на самолете.

