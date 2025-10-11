Португалия обыграла Ирландию в матче отбора ЧМ-2026

Сборная Португалии оказалась сильнее сборной Ирландии в матче третьего тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В составе победителей единственный мяч забил Рубен Невеш с передачи Франсиско Тринкао. На 75-й минуте матча Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы португальцы набрали девять очков и возглавили турнирную таблицу отборочной группы F. Ирландцы с активом в одно очко располагаются на четвертой позиции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

