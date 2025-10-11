На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Португалия обыграла Ирландию в матче отбора ЧМ-2026

Португалия обыграла Ирландию в матче отборочного турнира ЧМ-2026
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Сборная Португалии оказалась сильнее сборной Ирландии в матче третьего тура группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В составе победителей единственный мяч забил Рубен Невеш с передачи Франсиско Тринкао. На 75-й минуте матча Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы португальцы набрали девять очков и возглавили турнирную таблицу отборочной группы F. Ирландцы с активом в одно очко располагаются на четвертой позиции.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что дети подрались на матче ЦСКА и «Родины».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат мира 2022
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами