Медведев одним словом описал поражение в полуфинале «Мастерса»

Российский теннисист Даниил Медведев назвал обидным в полуфинале «Мастерса» в Шанхае от представителя Франции Артура Рэндеркнеша. Его слова приводит «Чемпионат».

«Во втором сете я заиграл чуть-чуть хуже, устал физически. Это было в каждом матче. Жарко, поэтому чуть-чуть, может быть, сила ударов стала слабее. Но все равно были возможности. Обидно, но уже ничего не изменит», — заявил Медведев.

Встреча, которая длилась 2 часа 25 минут, завершилась со счетом 6:4, 2:6, 4:6. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий вторую строчку в мировом рейтинге.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее Даниил Медведев поспорил с судьей после вылета с «Мастерса».