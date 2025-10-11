Неймар может воссоединиться с Месси

Бразильский вингер Неймар может стать футболистом «Интер Майами», сообщает британский Daily Mail.

По информации источника, представители игрока признают потенциальную выгоду от возможного трансфера, несмотря на то, что официально переговоры еще не начались.

В случае, если сделка состоится, Неймар воссоединится с аргентинцем Лионелем Месси, с которым он вместе выступал за «Барселону».

25 июля бразильский «Сантос» объявил о подписании контракта с Неймаром. Соглашение 33-летнего футболиста с клубом действует до конца 2025 года и предусматривает возможность продления после истечения срока действия.

28 января 2025 года стало известно, что саудовский «Аль-Хиляль» расторг контракт с Неймаром, куда он перешел из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем — у него были порваны крестообразные связки и мениск. На восстановление ему потребовалось больше года — на поле он вышел в следующий раз в ноябре 2024 года. Также игрок выступал за «Барселону», в составе которой выиграл Лигу чемпионов.

