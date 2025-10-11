Плющенко дал совет Батракову

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью «Советскому спорту» заявил, что полузащитнику столичного «Локомотива» Алексею Батракову необходимо уезжать в более сильный чемпионат.

«Мне нравится, как он двигается, какое у него рвение и желание. Алексей должен уезжать в Европу. Когда? Не знаю. Это должны решать его агенты», — заявил Плющенко.

В текущем сезоне Батраков провел 15 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 11 голами и тремя голевыми передачами.

В 11-м туре РПЛ «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3. На первой минуте матча Данил Пруцев забил мяч в ворота «Динамо». В середине первого тайма Иван Сергеев и Бителло вывели «Динамо» вперед, но еще до перерыва Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти. Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев во втором тайме довели преимущество «Локомотива» до двух мячей. Максим Осипенко в конце матча один мяч отыграл, забив с пенальти. Окончательный счет матча установил игрок «Локомотива» Александр Руденко.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» делит второе место с «Краснодаром», набрав 23 очка.

