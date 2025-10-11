На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аршавин объяснил, зачем подал в суд на Барановскую

Аршавин объяснил иск к Барановской желанием уменьшить процент алиментов
andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью Sport24 заявил, что обратился в суд с иском к телеведущей Юлии Барановской для того, чтобы снизить процент алиментов, который в данный момент превышает 50%.

«История с алиментами? На данный момент я плачу более 50% своего дохода. И сейчас просто использую свою возможность уменьшить алименты. Теперь я плачу еще и на последнего ребенка. Это все законно», — заявил Аршавин.

Адвокат телеведущей Юлии Барановской Николай Фетисов заявлял, что Аршавин хочет уменьшить размер алиментов до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026 года — до 1/6 части всех доходов. Основной причиной таких требований бывший футболист называет выплату алиментов с августа 2025 года ребенку от другого брака.

По его словам, иск противоречит обещаниям, которые Аршавин давал в 2014 году. Тогда Барановская отказалась взыскивать с него алименты за 10 месяцев в размере €1,5 млн, пошла на уступки, но с условием, что алименты в дальнейшем останутся в определенном объеме.

Ранее легенды «Локомотива» обыграли легенд «Спартака» в прощальной игре Дениса Глушакова.

