На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Московский трафик вынудил звезду хоккея пересесть на самокат

Хоккеист Комтуа заявил, что предпочитает передвигаться по Москве на самокате
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Канадский нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Максим Комтуа заявил, что предпочитает передвигаться по городу на самокате, поскольку на автомобиле ему мешает московский трафик. Слова спортсмена приводит портал Legalbet.

«В Москве безопасно и быстро передвигаться на самокате. Я не вижу ничего опасного в этом. И московский трафик не мешает», — сказал Комтуа.

Канадский хоккеист подчеркнул, что уже давно выбрал для себя самокат в качестве приоритетного вида транспорта. За границей он также предпочитает передвигаться на самокате.

«Мы с женой много используем самокаты в Европе, поэтому это очень удобно: не приходится долго куда-то идти», — подчеркнул Комтуа.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) канадский нападающий принял участие в 12 матчах в составе «Динамо», забросил пять шайб и отдал четыре голевых передачи.

Ранее голевая передача звезды «Вашингтона» принесла «Металлургу» победу над «Торпедо».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами