Московский трафик вынудил звезду хоккея пересесть на самокат

Хоккеист Комтуа заявил, что предпочитает передвигаться по Москве на самокате

Канадский нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Максим Комтуа заявил, что предпочитает передвигаться по городу на самокате, поскольку на автомобиле ему мешает московский трафик. Слова спортсмена приводит портал Legalbet.

«В Москве безопасно и быстро передвигаться на самокате. Я не вижу ничего опасного в этом. И московский трафик не мешает», — сказал Комтуа.

Канадский хоккеист подчеркнул, что уже давно выбрал для себя самокат в качестве приоритетного вида транспорта. За границей он также предпочитает передвигаться на самокате.

«Мы с женой много используем самокаты в Европе, поэтому это очень удобно: не приходится долго куда-то идти», — подчеркнул Комтуа.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) канадский нападающий принял участие в 12 матчах в составе «Динамо», забросил пять шайб и отдал четыре голевых передачи.

