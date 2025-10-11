«Так люди в футбол не играют»: легенда сборной СССР о матче Россия — Иран

Бывший полузащитник сборной СССР по футболу Юрий Гаврилов в интервью «Матч ТВ» заявил, что сборная Ирана чудом попала на чемпионат мира 2026 года.

По его словам, сборная России на фоне оппонента выглядела куда лучше.

«Как вчера играл Иран — так люди в футбол не играют. У нас говорили, что они приехали для подготовки к чемпионату мира. Но так люди не готовятся к чемпионату мира! Мы вынуждены играть с теми, кто соглашается. Иран в организации игры был никакой», — заявил Гаврилов.

10 октября Россия победила в Волгограде сборную Ирана со счетом 2:1. Единственный гол в первом тайме на 22-й минуте забил Дмитрий Воробьев, завершив выход один на один после паса Антона Миранчука.

Иран сравнял счет на 49-й минуте второго тайма усилиями Амирхоссеина Хоссеинзаде. Решающий мяч на 72-й минуте забил Алексей Батраков, мощно пробив с 25 метров после подбора мяча.

В конце встречи произошел серьезный инцидент: иранский форвард Алиреза Джаханбахш в прыжке травмировал Виктора Мелехина, получившего повреждение лица. На 87-й минуте дебют в команде оформил Мингиян Бевеев, заменивший травмированного защитника.

