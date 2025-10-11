Российский тренер о поражении Ирана от России: им будет сложно на чемпионате мира

Тренер Балахнин: сборной Ирана будет сложно на чемпионате мира по футболу

Тренер Сергей Балахнин оценил победу России над Ираном в товарищеском матче, отметив, что иранцам будет сложно на чемпионате мира, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я ждал более яркой игры. Не только от нашей сборной, но и от соперника. А игра получилась какой-то вязкой. С такой игрой Ирану будет сложно что-то показать на чемпионате мира. Хотя понятно, что иранцы будут прибавлять», — сказал Балахнин.

10 октября Россия победила в Волгограде сборную Ирана со счетом 2:1. Единственный гол в первом тайме на 22-й минуте забил Дмитрий Воробьев, завершив выход один на один после паса Антона Миранчука.

Иран сравнял счет на 49-й минуте второго тайма усилиями Амирхоссеина Хоссеинзаде. Решающий мяч на 72-й минуте забил Алексей Батраков, мощно пробив с 25 метров после подбора мяча.

В конце встречи произошел серьезный инцидент: иранский форвард Алиреза Джаханбахш в прыжке травмировал Виктора Мелехина, получившего повреждение лица. На 87-й минуте дебют в команде оформил Мингиян Бевеев, заменивший травмированного защитника.

Ранее экс-футболист «Зенита» рассказал, что ему не понравилось в игре сборной России.