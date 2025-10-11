В РФС рассказали о своем отношении к решению ФИФА не отстранять израильские команды

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) поддержал решение Международной федерации футбола (ФИФА) не отстранять израильские команды от соревнований, передает «Матч ТВ».

«Спорт должен быть вне политики. Могу поддержать позицию президента ФИФА. Но нужно, чтобы она была последовательная. Следующим шагом было бы правильно восстановить Россию», — сказал Митрофанов.

25 сентября появилась информация, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля.

При этом 24 сентября стало известно, что УЕФА убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосов обвинил ФИФА в двойных стандартах.