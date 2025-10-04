Почетный президент РФС: Израиль является агрессором, в отличие от России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в двойных стандартах в вопросе России и Израиля, передает «РБ Спорт».

«Неотстранение Израиля после отстранения России – очередные двойные стандарты от ФИФА и Инфантино. При том, что Израиль, в отличие от России, является агрессором», — сказал Колосков.

25 сентября появилась информация, что готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства своей федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров.

При этом 24 сентября стало известно, что УЕФА убрал вопрос об отстранении команд из Израиля с заседания Исполкома, которое состоялось 23 числа.

Ранее стало известно, обсуждала ли ФИФА отстранение Израиля от турниров.