Стоимость Сафонова снизилась на Transfermarkt

Стоимость российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова снизилась с 20 до 18 миллионов евро после проведения плановой переоценки футболистов французской Лиги 1. Результаты пересчета были опубликованы на сайте Transfermarkt.

Сафонов выступает за парижский клуб с лета 2024 года, когда перешел из «Краснодара». В дебютном сезоне голкипер провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». В составе «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

В текущем сезоне 26-летний вратарь еще не появлялся на поле в официальных матчах, уступая место в основе более опытным конкурентам. «ПСЖ» под руководством нового тренера возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 16 очками после восьми туров.

Transfermarkt учитывает при переоценке множество факторов: возраст, игровое время, контрактные условия и результаты выступлений. Снижение стоимости Сафонова связано прежде всего с его текущим статусом в команде и отсутствием игровой практики в новом сезоне.

