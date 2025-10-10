Голевая передача звезды «Вашингтона» принесла «Металлургу» победу над «Торпедо»

Кузнецов результативно дебютировал за «Металлург», победившего с 4:1 в матче КХЛ

«Металлург» одержал победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который завершился со счетом 4:1. Евгений Кузнецов отдал голевую передачу на Михаила Федорова на 23-й минуте при счете 0:1. Этот гол позволил «Металлургу» сравнять счет и перехватить инициативу в матче.

После этого магнитогорцы забросили еще три шайбы: на 26-й минуте отличился Егор Яковлев, на 41-й — Никита Михайлис, а на 58-й — Роман Канцеров. Единственную шайбу у «Торпедо» забросил Егор Соколов на 19-й минуте матча.

Благодаря этой победе «Металлург» сохранил лидерство в Восточной конференции, набрав 24 очка в 14 матчах. «Торпедо» с 17 очками после 15 игр занимает вторую позицию в Западной конференции. Для вашингтонского игрока эта передача стала первым результативным действием в составе «Металлурга» после перехода в клуб.

Кузнецов, ранее выступавший в НХЛ, подписал контракт с магнитогорским клубом до окончания сезона 2025/2026 годов. В прошлом сезоне нападающий выступал за петербургский СКА, где принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 40 результативных очков.

Ранее российский хоккеист вошел в топ-30 лучших бомбардиров в истории НХЛ.