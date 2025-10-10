Бывший футболист «Зенита» назвал слабейшего игрока сборной России

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов подверг критике игру защитника сборной России Виктора Мелехина в товарищеском матче против Ирана, передает «Матч ТВ».

Экс-спортсмен отметил, что, несмотря на полученную травму и героические усилия игрока, количество допущенных им ошибок превышает допустимый уровень для игрока национальной команды.

«Объективно, Мелехин сыграл очень плохо, несмотря на то, что получил травму и героическими усилиями выиграл в опережении. Но ошибок было слишком много. Игрок сборной не может позволять себе столько неточностей», — заявил Радимов.

Критика прозвучала на фоне победы сборной России со счетом 2:1. Мелехин получил травму уха во втором тайме после столкновения с иранским форвардом Алирезой Джаханбахшем, но до этого успел принять участие в большинстве эпизодов встречи. Защитник был заменен на 87-й минуте матча, а его место в составе занял дебютант сборной Мингиян Бевеев.

Следующую товарищескую встречу команда проведет 14 октября в Москве против сборной Боливии.

Ранее защитник сборной России травмировал ухо в матче с Ираном.