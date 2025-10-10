Главный тренер сборной России заявил, что иранского футболиста должны были удалить за фол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил недовольство судейством в товарищеском матче с Ираном, отметив эпизод с опасным нарушением в отношении защитника Максима Осипенко, передает «Матч ТВ».

Карпин заявил, что арбитр встречи Никола Дабанович должен был показать красную карточку за этот инцидент.

«Когда мы пропустили, там была прямая нога на Осипенко. Не важно, товарищеский матч или нет. Красная есть красная», — прокомментировал тренер. Он напомнил о подобной ситуации в матче с Сербией, когда удаление повлияло на равновесие сил.

Карпин также высоко оценил поддержку болельщиков в Волгограде, назвав ее «сумасшедшей» и выразив благодарность городу за футбольную атмосферу. При этом Карпин опроверг утверждения о сильном прессинге со стороны иранской команды в начале матча.

Сборная России одержала победу со счетом 2:1 и продлила свою беспроигрышную серию. Следующую товарищескую встречу команда проведет 14 октября в Москве против сборной Боливии.

Ранее главный тренер сборной Ирана прокомментировал поражение в матче с Россией.