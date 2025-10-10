Главный тренер сборной Ирана прокомментировал поражение в матче с Россией

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои подвел итоги товарищеского матча с российской командой, завершившегося со счетом 2:1. Галенои признал поражение своей команды и поздравил соперника с победой, отметив тактическую ценность состоявшейся встречи, его слова передает корреспондент «Чемпионата».

«Считаю, что прошедший матч был интересен с точки зрения тактики. Поздравляю Россию с победой», — высказался Галенои. Он добавил, что иранские футболисты полностью выложились на поле, несмотря на сложности игры на чужом стадионе при поддержке трибун хозяев.

Тренер выделил улучшение игры его команды после перерыва, но констатировал, что этого оказалось недостаточно для достижения положительного результата. По его словам, полученный опыт будет полезен сборной Ирана в подготовке к предстоящему чемпионату мира.

Для сборной России матч, прошедший в Волгограде со счетом 2:1, стал частью подготовки к возможному возобновлению выступлений в международных турнирах. Команда Валерия Карпина провела третью товарищескую встречу в 2025 году, сохраняя свою серию без поражений. Следующим соперником россиян станет команда Египта в ноябре 2025 года.

Ранее сборная России переиграла Иран в товарищеском матче.