Сборная России переиграла Иран в товарищеском матче

Сборная России одержала победу над Ираном со счетом 2:1 в товарищеском матче
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Сборная России одержала победу над командой Ирана в товарищеском матче.

Встреча проходила в Волгограде и завершилась счетом 2:1 в пользу сборной России.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Единственный гол в первом тайме на 22-й минуте забил Дмитрий Воробьев, завершив выход один на один после паса Антона Миранчука.

Иран сравнял счет на 49-й минуте второго тайма усилиями Амирхоссеина Хоссеинзаде. Решающий мяч на 72-й минуте забил Алексей Батраков, мощно пробив с 25 метров после подбора мяча.

В конце встречи произошел серьезный инцидент: иранский форвард Алиреза Джаханбахш в прыжке травмировал Виктора Мелехина, получившего повреждение лица. На 87-й минуте дебют в команде оформил Мингиян Бевеев, заменивший травмированного защитника.

Для сборной России этот матч стал частью подготовки к возможному возобновлению выступлений в международных турнирах. Команда Валерия Карпина провела третью товарищескую встречу в 2025 году, сохраняя непобежденной свою серию. Следующим соперником россиян станет команда Египта в ноябре 2025 года.

Ранее главный тренер сборной России высказался о возможности допуска сборной России до ЧМ-2026.

