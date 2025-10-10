Главный тренер сборной России высказался о возможности допуска сборной России до ЧМ-2026

Тренер сборной России Карпин: если нас допустят до ЧМ-2026, ничего не поменяется

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном участии команды в чемпионате мира 2026 года через специальное приглашение. Об этом сообщает «Матч ТВ». Карпин отметил, что подобные разговоры пока остаются на уровне слухов и не подкреплены официальными решениями.

«В нашей жизни может случиться что угодно. Если нас допустят, мы и так готовились, ничего особо не поменяется», — заявил тренер.

Карпин подчеркнул, что команда продолжает тренировочный процесс по намеченному плану независимо от перспектив возвращения в международные турниры, в случае допуска отношение футболистов к выступлениям изменится, но текущая подготовка ведется в штатном режиме, включая товарищеские матчи с командами разного уровня.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

