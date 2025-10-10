На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генеральный секретарь РФС прокомментировал инцидент между игроками «Краснодара» и «Ахмата»

Генсек РФС Митрофанов высказался о расистском инциденте между Ндонгом и Сперцяном
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался по поводу инцидента между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Сооющает «Матч ТВ».

Митрофанов прокомментировал возможность использования полиграфа. По мнению секретаря, результаты такого тестирования не могут служить доказательством в дисциплинарном производстве.

«Это же дополнительное средство, это не доказательство. На основании данных полиграфа, какие бы они ни были, к ответственности не привлекают», — заявил Митрофанов. Он также выразил скептическое отношение к экспертизе чтения по губам, подчеркнув важность объективных доказательств.

Напомним, инцидент произошел 4 октября в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и «Краснодаром». После игры Ндонг заявил о расистском высказывании со стороны Сперцяна, который, в свою очередь, обвинил защитника в оскорблении его матери. Оба футболиста уже дали свои показания по данному инциденту.

Ранее главный тренер сборной России высказался о возможности допуска сборной России до ЧМ-2026.

Футбол. Чемпионат России
