Экс-тренер СКА: Голдобин способен набирать больше очков, чем Ларионов или Гримальди

Экс-тренер СКА Черкас: я могу сказать одно: воспитывать Голдобина не надо

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал ситуацию с нападающим Николаем Голдобиным, которого не включили в заявку на матч с «Локомотивом», его слова передает Vprognoze.ru. Экс-тренер отметил, что Голдобин даже в текущем состоянии превосходит по результативности отдельных партнеров по команде.

«Даже в таком состоянии Голдобин способен набирать больше очков, чем некоторые игроки СКА, которые постоянно выходят в основном составе, например, тех же Ларионова или Гримальди», — заявил Черкас. Он подчеркнул, что для раскрытия потенциала игрока необходимы правильно подобранные партнеры и грамотное использование в составе.

Голдобин в 11 матчах текущего сезона набрал 8 очков (2+6), тогда как Кирилл Ларионов в 13 играх отметился 3 очками (1+2). Конфликт обострился после заявления главного тренера СКА Игоря Ларионова об отсутствии у Голдобина желания помогать команде.

Черкас, возглавлявший СКА в сезоне-2022/23, считает, что клуб должен создать условия для раскрытия потенциала нападающего, который был приобретен для усиления атаки.

Ранее игрок ЦСКА назвал лучших российских футболистов.