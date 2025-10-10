На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Игрок ЦСКА назвал лучших российских футболистов

Полузащитник ЦСКА Кисляк назвал фаворитов среди игроков РПЛ
ПФК ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал имена футболистов, которых считает сильнейшими в российском футболе. Его слова прозвучали в интервью YouTube-каналу Nobel.

На вопрос о лучшем российском игроке он назвал Александра Головина.

При оценке футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) Кисляк разделил свои предпочтения по критериям. По игровым качествам он выделил бразильского полузащитника «Зенита» Вендела. Если же рассматривать перформанс и результативность, то в числе лучших армейский хавбек назвал капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Александр Головин, воспитанник академии ЦСКА, выступает за «Монако» с 2018 года. За семь сезонов в французском клубе полузащитник провел 235 матчей, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач. В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие только в трех играх из-за травмы.

Заявления Кисляка прозвучали на фоне успешного выступления ЦСКА в РПЛ, где армейцы после 11 туров занимают первое место в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА продлил контракт с бразильским защитником.

Футбол. Чемпионат России
