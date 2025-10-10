Игрок ЦСКА назвал лучших российских футболистов

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал имена футболистов, которых считает сильнейшими в российском футболе. Его слова прозвучали в интервью YouTube-каналу Nobel.

На вопрос о лучшем российском игроке он назвал Александра Головина.

При оценке футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) Кисляк разделил свои предпочтения по критериям. По игровым качествам он выделил бразильского полузащитника «Зенита» Вендела. Если же рассматривать перформанс и результативность, то в числе лучших армейский хавбек назвал капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Александр Головин, воспитанник академии ЦСКА, выступает за «Монако» с 2018 года. За семь сезонов в французском клубе полузащитник провел 235 матчей, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач. В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие только в трех играх из-за травмы.

Заявления Кисляка прозвучали на фоне успешного выступления ЦСКА в РПЛ, где армейцы после 11 туров занимают первое место в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА продлил контракт с бразильским защитником.