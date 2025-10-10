На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Шестеркин начал сезон НХЛ с «сухой» победы в матче с «Баффало»

Российский вратарь «Рейнджерс» Шестеркин отразил 37 бросков в матче с «Баффало»
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Российский голкипер Игорь Шестеркин начал новый сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), оставив свои ворота «сухими» в матче против «Баффало Сейбрз». Об этом сказано на официальном сайте лиги.

В гостевой встрече, завершившейся со счетом 4:0, российский вратарь отразил все 37 бросков по своим воротам и был признан первой звездой поединка.

Шестеркин в этом сезоне впервые выступает в рамках рекордного контракта. Соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс» на 8 лет и $92 млн делает его самым высокооплачиваемым вратарем в истории лиги с ежегодным окладом в $11,5 млн.

В атакующих действиях «Рейнджерс» отличился другой российский хоккеист — Артемий Панарин, отдавший свою первую результативную передачу в сезоне. Победа над «Баффало» стала для нью-йоркского клуба ответом на стартовое поражение от «Питтсбург Пингвинз» (0:3) в предыдущем матче.

Следующую игру «Рейнджерс» проведут в ночь на 12 октября по московскому времени, снова встретившись с «Питтсбургом», но уже на выезде.

Ранее голевая передача звезды «Вашингтона» принесла «Металлургу» победу над «Торпедо».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами