Шестеркин начал сезон НХЛ с «сухой» победы в матче с «Баффало»

Российский голкипер Игорь Шестеркин начал новый сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), оставив свои ворота «сухими» в матче против «Баффало Сейбрз». Об этом сказано на официальном сайте лиги.

В гостевой встрече, завершившейся со счетом 4:0, российский вратарь отразил все 37 бросков по своим воротам и был признан первой звездой поединка.

Шестеркин в этом сезоне впервые выступает в рамках рекордного контракта. Соглашение с «Нью-Йорк Рейнджерс» на 8 лет и $92 млн делает его самым высокооплачиваемым вратарем в истории лиги с ежегодным окладом в $11,5 млн.

В атакующих действиях «Рейнджерс» отличился другой российский хоккеист — Артемий Панарин, отдавший свою первую результативную передачу в сезоне. Победа над «Баффало» стала для нью-йоркского клуба ответом на стартовое поражение от «Питтсбург Пингвинз» (0:3) в предыдущем матче.

Следующую игру «Рейнджерс» проведут в ночь на 12 октября по московскому времени, снова встретившись с «Питтсбургом», но уже на выезде.

