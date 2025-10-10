На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский хоккеист вошел в топ-30 лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Малкин обошел шведа Сундина в рейтинге НХЛ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поднялся на 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 9 октября хоккеист сделал три голевые передачи, достигнув отметки в 1351 очко.

Малкин обошел шведского форварда Матса Сундина (1349 очков) и теперь занимает 30-ю позицию в рейтинге результативности. На счету российского хоккеиста 514 заброшенных шайб и 837 результативных передач за карьеру в НХЛ. Следующей целью Малкина может стать преодоление результата канадца Ги Лефлера (1353 очка), занимающего 29-е место.

Прежде Александр Овечкин заявил о намерении достичь отметки в 900 голов в регулярных чемпионатах. Капитан «Вашингтона» подтвердил хорошую физическую форму и готовность к новым рекордам в текущем сезоне.

Ранее хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс».

Хоккей. НХЛ
