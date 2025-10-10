На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Ираном

Сборная России огласила стартовый состав на товарищеский матч с Ираном
Алексей Филиппов/РИА Новости

Сборная России определила стартовый состав на товарищеский матч против Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила состав за несколько часов до начала встречи.

Главный тренер Валерий Карпин доверил капитанскую повязку вратарю Матвею Сафонову. В основе также сыграют защитники Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко и Александр Сильянов, полузащитники Алексей Батраков, Данил Глебов и Антон Миранчук, нападающие Максим Глушенков, Зелимхан Бакаев и Дмитрий Воробьев.

Матч на «Волгоград Арене» начнется в 20:00 по московскому времени. Арбитром назначен черногорский рефери Никола Дабанович.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее игрок ЦСКА назвал лучших российских футболистов.

Футбол. Чемпионат России
