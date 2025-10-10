Российский хоккеист: если это мой последний год в НХЛ, я просто наслаждаюсь

Хоккеист «Питтсбурга» Малкин: это мой последний год, я просто наслаждаюсь

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс», заявив, что наслаждается каждым моментом. Его слова передает клубная пресс-служба.

«Я уже говорил раньше — если это мой последний год, я просто наслаждаюсь каждым моментом. У меня был длинный путь. Но я хочу просто играть», — сказал Малкин.

В матче с «Айлендерс» Малкин отдал три результативные передачи, а его клуб победил со счетом 4:3.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

По итогам сезона-2024/25 «Питтсбург» не вышел в плей-офф НХЛ, заняв в Западной конференции 13-е место.

Ранее в США Александра Овечкина назвали основным кандидатом на включение в Зал славы.