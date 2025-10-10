ЦСКА продлил контракт с бразильским защитником

Бразильский защитник Мойзес продолжит играть за ЦСКА до 2029 года

Московский ЦСКА объявил о продлении контракта с бразильским защитником Мойзесом. Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Соглашение будет действовать до конца сезона 2028/2029 годов.

«Мойзес покорил русский язык и стал настоящей «машиной», — сказано в заявлении клуба.

30-летний футболист присоединился к ЦСКА в 2022 году из «Атлетико Минейро». За время выступления за армейцев Мойзес дважды выигрывал Кубок России (2023, 2024) и один раз Суперкубок страны (2023), также по итогам прошлого сезона был признан лучшим защитником Российской премьер-лиги (РПЛ).

Продление контракта с Мойзесом соответствует стратегии ЦСКА по сохранению костяка команды. В текущем сезоне ЦСКА под руководством Фабио Челестини занимает первое место в таблице РПЛ после 11 туров.

