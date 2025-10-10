Мхитарян раскрыл детали конфликта с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

Мхитарян: Моуринью сказал мне, что я дерьмо, я ответил тем же

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян в своей автобиографии подробно описал конфликт с Жозе Моуринью в период их совместной работы в «Манчестер Юнайтед». Согласно опубликованным фрагментам, португальский специалист систематически оказывал давление на игрока, требуя его ухода из клуба.

Мхитарян присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, перейдя из дортмундской «Боруссии» за 42 миллиона евро. За два сезона в английском клубе армянский футболист провел 63 матча, отличился 13 голами и 11 результативными передачами.

Кульминацией конфликта стал открытый диалог, в ходе которого Моуринью оскорбил игрока.

«Ты понимаешь, о чем я говорю? Ты дерьмо!» — передал слова тренера Мхитарян. Полузащитник пояснил, что ответил аналогичной репликой. После этого Моуринью прекратил вербальное общение, но ежедневно отправлял сообщения с требованием уйти из команды.

В январе 2018 года тон сообщений изменился — тренер прямо связал уход Мхитаряна с возможностью приобретения Алексиса Санчеса. В ответ футболист прекратил диалог, предложив общаться через своего агента Мино Райолу. В итоге переход в «Арсенал» состоялся в том же месяце в рамках обменной сделки с Санчесом.

.

Ранее российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подешевел на 2 млн евро после переоценки Лиги 1.