Экс-министр спорта рассказал, считает ли он предателями тех, кто сменил спортивное гражданство

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что не считает предателями тех, кто сменил спортивное гражданство, передает Sport24.
«У нас совершенно свободная страна. Люди сами принимают решение, за кого выступать и где жить. Называть таких спортсменов предателями я считаю популизмом, если не откровенной глупостью», — сказал Колобков.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.
Следующие Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Италии.
Ранее в Норвегии высказались о возможном бойкоте из-за участия россиян в ОИ-2026.