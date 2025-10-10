Пьяная фанатка оскорбляла теннисиста Медведева

Пьяная фанатка оскорбляла Даниила Медведева во время матча в Шанхае

Во время матча 1/4 финала турнира в Шанхае пьяная фанатка оскорбляла россиянина Даниила Медведева, который играет с австралийцем Алексом де Минором.

Из-за болельщицы матч пришлось остановить, охрана долго искала нарушительницу, чтобы вывести ее со стадиона. Игра продолжилась, когда женщина покинула стадион.

Медведев выиграл первый сет со счетом 6:4. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий вторую строчку в мировом рейтинге.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее Медведев матом отпраздновал долгожданную победу.