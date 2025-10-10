Борьба за выход в полуфинал: Медведев сражается в Шанхае с де Минором. LIVE

40:30. Пауза пошла на пользу австралийцу? Матч продолжился, очередной розыгрыш закончился попаданием Даниила в сетку.
Теннисисты пока отправляются на скамейки. Рефери объясняет, что какая-то женщина повела себя некорректно и позволила себе высказывание, которое возмутило других зрителей. Охрана выводит нарушительницу спокойствия с арены.
Пауза в игре, какой-то скандал на трибунах, даже рефери обернулся посмотреть, что происходит. Мы пока не можем об этом рассказать подробно — операторы не показывают.
30:30. Перехватывает инициативу россиянин. Классно атаковал по диагонали, Алекс ответил в сетку.
4:2. Неудачно начал гейм Даниил, но затем исправил свои же ошибки. В очередной раз ударом с лёта он сделал результат: де Минор отбил, но — в аут.
Больше. Шикарно Даня среагировал на укороченный и следующим ударом степ-воллеем влёт выиграл розыгрыш!
Медведев забрал чужую подачу под ноль и сделал брейк! Счет в первом сете стал 3:2 в пользу Даниила.
30:0! Медведев дождался ошибки от де Минора — тот на какие-то миллиметры промахнулся мимо задней линии.
30:15! Даниил блестяще атаковал форхендом в противоход — по задней линии! Де Минор не смог ответить.
0:15! Очередной длиннющий розыгрыш (29 ударов!) завершился ошибкой Медведева — он попал в сетку.
15:0! Де Минор достал очень сложные мячи из разных углов после сильнейших ударов Медведева, а затем атаковал в недосягаемый угол для соперника. Австралиец показал потрясающую скорость.
40:30! Невероятно долгая перестрелка завершилась тем, что Медведев прекрасно попал по задней линии, и де Минор отразил в сетку!
15:15! Медведев вышел к сетке и сыграл укороченным, но слишком слабо и прямо на де Минора. Тот спокойно перебросил россиянина.
Медведев ошибся по длине, и де Минор с трудом, но все-таки забрал свою подачу и повел в первом сете 1:0!
40:30! Соперники очень долго обменивались ударами, и Медведев не выдержал первым — попал в сетку.
0:15! Медведев спокойно принял подачу, втянул де Минора в короткую перестрелку и дождался ошибки: австралиец сыграл в аут.