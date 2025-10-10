На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт

Борьба за выход в полуфинал: Медведев сражается в Шанхае с де Минором. LIVE

Теннис. Шанхай. 1/4 финала. Даниил Медведев — Алекс де Минор. ОНЛАЙН
true
true
true
В матче 1/4 финала турнира в Шанхае россиянин Даниил Медведев играет с австралийцем Алексом де Минором. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца

Больше. Аут у россиянина.

14:15

40:40. Отлично Даня уложил мяч вдоль боковой.

14:14

40:30. Пауза пошла на пользу австралийцу? Матч продолжился, очередной розыгрыш закончился попаданием Даниила в сетку.

14:13

Теннисисты пока отправляются на скамейки. Рефери объясняет, что какая-то женщина повела себя некорректно и позволила себе высказывание, которое возмутило других зрителей. Охрана выводит нарушительницу спокойствия с арены.

14:11

Пауза в игре, какой-то скандал на трибунах, даже рефери обернулся посмотреть, что происходит. Мы пока не можем об этом рассказать подробно — операторы не показывают.

14:10

30:30. Перехватывает инициативу россиянин. Классно атаковал по диагонали, Алекс ответил в сетку.

14:10

30:15. Австралиец ошибается по длине.

14:09

30:0. Не справляется Даниил с прессингом и отправляет мяч в коридор.

14:08

15:0. Медведев играет в сетку.

14:08

4:2. Неудачно начал гейм Даниил, но затем исправил свои же ошибки. В очередной раз ударом с лёта он сделал результат: де Минор отбил, но — в аут.

14:07

Больше. Шикарно Даня среагировал на укороченный и следующим ударом степ-воллеем влёт выиграл розыгрыш!

14:06

40:40. Трос сыграл за Медведева, два брейк-пойнта он отыграл.

14:05

30:40. Здесь хорошо россиянин ответил на прием переводом по диагонали.

14:05

15:40. Сорвал Даня удар в противоход, мяч улетел далеко за пределы корта.

14:04

15:30. Де Минор принимает в сетку.

14:04

0:30. Хорошо принимает австралиец.

14:03

0:15. Не попадает Даниил в угол, аут.

14:01

Медведев забрал чужую подачу под ноль и сделал брейк! Счет в первом сете стал 3:2 в пользу Даниила.

14:01

40:0! Де Минор попытался перекинуть Медведева, но отправил мяч за пределы корта.

14:00

30:0! Медведев дождался ошибки от де Минора — тот на какие-то миллиметры промахнулся мимо задней линии.

13:59

0:15! Даниил повел на чужой подаче.

13:59

Медведев уверенно забрал свою подачу и сравнял счет в первом сете — 2:2!

13:58

40:15! Де Минор сорвал удар слева — попал в сетку.

13:57

30:15! Даниил блестяще атаковал форхендом в противоход — по задней линии! Де Минор не смог ответить.

13:57

15:15! Де Минор не смог принять подачу Медведева.

13:55

0:15! Очередной длиннющий розыгрыш (29 ударов!) завершился ошибкой Медведева — он попал в сетку.

13:53

Де Минор взял свою подачу и вышел вперед в первом сете — 2:1!

13:53

40:15! Прием навылет в исполнении Медведева!

13:52

40:0! И опять Медведев ошибся по ширине.

13:52

30:0! Медведев не попал по боковой линии.

13:50

15:0! Де Минор достал очень сложные мячи из разных углов после сильнейших ударов Медведева, а затем атаковал в недосягаемый угол для соперника. Австралиец показал потрясающую скорость.

13:50

Медведев взял свою подачу и сравнял счет в первом сете — 1:1!

13:49

Больше у Медведева! Де Минор сорвал прием и запулил мяч куда-то в небеса.

13:49

40:40! Медведев пытался атаковать в противоход, но не попал в корт.

13:48

40:30! Невероятно долгая перестрелка завершилась тем, что Медведев прекрасно попал по задней линии, и де Минор отразил в сетку!

13:48

30:30! Даниил прекрасно подал, и Алекс принял в аут.

13:47

15:30! Медведев сорвал удар справа.

13:47

15:15! Медведев вышел к сетке и сыграл укороченным, но слишком слабо и прямо на де Минора. Тот спокойно перебросил россиянина.

13:46

15:0! Шикарная подача Медведева — де Минор принял в сетку.

13:45

Медведев ошибся по длине, и де Минор с трудом, но все-таки забрал свою подачу и повел в первом сете 1:0!

13:45

40:30! Соперники очень долго обменивались ударами, и Медведев не выдержал первым — попал в сетку.

13:44

30:30! Даниил сорвал прием — в сетку.

13:43

15:30! Медведев классно обвел де Минора с форхенда.

13:43

15:15! Отличная подача де Минора.

13:42

0:15! Медведев спокойно принял подачу, втянул де Минора в короткую перестрелку и дождался ошибки: австралиец сыграл в аут.

13:42

Матч начался! Де Минор на подаче.

13:40

Теннисисты вышли на разминку!

13:30

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 1/4 финала турнира в Шанхае между россиянином Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минором.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Ватерлоо не случилось»: что происходит на фронтах СВО и чего ждать зимой
Полковник Ходаренок: положение ВСУ на фронтах СВО критическое, но не разгромное
ВС РФ ударили «Кинжалами» по энергетике Украины. Военная операция, день 1325-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1325-й день
Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Перебежчик Ступников рассказал об отношении к действиям ВСУ
YouTube, Apple и Google проверят на соответствие законам ЕС о защите детей
В России испытали октокоптер, способный нести мину ТМ-62
В Литве нашли «эффективное противоядие от манипуляций Москвы»
Новости и материалы
Ученых удивило то, как наш мозг изменяется при общении с разными людьми
Москвичей предупредили о мокром снеге к выходным
После саммита Путин и другие лидеры СНГ посетили официальный прием
«Было больше»: Путин и Пашинян не сошлись в цифрах по товарообороту стран
Мигрант изнасиловал женщину в московском лесопарке
В России назвали решение присудить премию мира Мачадо «компромиссным вариантом»
Верховная рада Украины осталась без воды после ночных ударов
«Корпорацию СТС» обратили в доход государства в рамках дела о мошенничестве
Тревога и депрессия могут маскироваться под болезни сердца и желудка, предупредили россиян
Стало известно, сколько будет зарабатывать обладатель «Золотого мяча» в сборной Узбекистана
Врачи рассказали о состоянии трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна
Полиция сберегла почти миллиард рублей, которые мошенники хотели украсть у россиян
Звезда «Принципа домино» Ханга появилась на красной дорожке с дочерью
В Риме закрыли кафе, где Гоголь писал «Мертвые души»
Политолог объяснил, почему решение о Нобелевской премии мира ударило по Трампу дважды
Названы возможные причины отказа Трампу в Нобелевской премии мира
Российские туристы почти сутки не могут вылететь из Турции
Легендарный футболист «Барселоны» назвал себя богом
Все новости
«Первая ласточка»: В СПЧ оценили освобождение главы «Sputnik Азербайджан» из СИЗО в Баку
Реформу утильсбора могут отложить до 1 января 2026 года
Кадыров пообещал iPhone голосующим за «Грозный-Сити» на купюрах
«И стреляет в голову Америке». Как киллеры самой кровавой банды 90-х поставили на уши всю Москву?
30 лет назад бандиты крупнейшей ОПГ России устроили перестрелку в метро
Моральный кодекс строителя чучхеизма: во что верят северокорейцы и как публично каются за грехи
Парад в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи проводится 10 октября
Династия и роли актеров Янковских: от Мюнхгаузена до Вовы Адидаса из «Слова пацана»
Три поколения династии Янковских — карьера, интересные факты и лучшие роли
Shaman на сцене, Медведев с цветами: КНДР отмечает 80-летие партии
Развод или пиар? Правда ли Самойлова и Джиган разошлись после 13 лет брака
Оксана Самойлова подала заявление на развод с рэпером Джиганом
В Липецкой области потерпел крушение МиГ-31. Пилоты катапультировались и выжили
В Липецкой области разбился МиГ-31, пилоты катапультировались и выжили
«Выравнять условия конкуренции». США хотят запретить компаниям из Китая летать над Россией
Администрация США хочет запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией
10 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 10 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Врачи поставили трубки в его раны»: умер автор песни «Молодая» Ефрем Амирамов
Шансонье Ефрем Амирамов умер в Нальчике в возрасте 69 лет
Ветеран СВО сгорел заживо в день рождения. Он ночевал в трейлере, привезя гуманитарку
В Подмосковье сгорел бывший смоленский чиновник и ветеран СВО Олег Иванов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами