Медведев матом отпраздновал долгожданную победу

Теннисист Медведев матом отпраздновал победу над Тьеном на «Мастерсе» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев нецензурной бранью отпраздновал выход в 1/4 финала на турнире серии АТР-1000 в Шанхае.

В матче 1/8 финала 18-я ракетка мира оказался сильнее представителя США Лернера Тьена. После окончания встречи Медведев направился к своей скамейке, выдав тираду из более чем десятка матерных слов, после чего положил ракетку и пожал руки арбитру.

За выход в полуфинал турнира Медведев поспорит с Алексом де Минором из Австралии.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий вторую строчку в мировом рейтинге.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее сообщалось, что экс вторая ракетка мира стала продюсером сериала с Данилой Козловским.