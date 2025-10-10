На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько будет зарабатывать обладатель «Золотого мяча» в сборной Узбекистана

Каннаваро будет зарабатывать в сборной Узбекистана €4 млн в год
Telegram-канал Uzbekistan Football Association

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport опубликовало список из самых высокооплачиваемых тренеров сборных, согласно которому Фабио Каннаваро будет зарабатывать в национальной команде Узбекистана €4 млн в год.

Каннаваро занял в рейтинге четвертое место. Возглавил список главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти (€9 млн в год). Томас Тухель в сборной Англии зарабатывает €5,9 млн в год, а Юлиан Нагельсман в сборной Германии €4,9 млн в год.

52-летний Каннаваро, чьим последним местом работы было загребское «Динамо», объяснил, чем его привлекло это предложение.

«Узбекистан — участник чемпионата мира, а Италия пока не получила путевку. Футбол бурно развивается не только в Европе, но и во всем мире, в том числе в Азии», — заявил Каннаваро.

Также Каннаваро отметил, что в Узбекистане необходимо развивать Суперлигу и повышать ее интенсивность.

Ранее Александр Мостовой посвятил стих Каннаваро.

