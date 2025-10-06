Обладатель «Золотого мяча» возглавил сборную Узбекистана

Чемпион мира в составе сборной Италии, обладатель «Золотого мяча» — 2006 Фабио Каннаваро стал главным тренером национальной команды Узбекистана. Об этом было объявлено на пресс-конференции.

Первый вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана Равшан Ирматов подчеркнул, что изначально организация планировала продлить соглашение с именитым словенским специалистом Сречко Катанецем. Однако из-за проблем со здоровьем он не смог продолжить работу.

«Штаб Каннаваро поговорил с тренерами наших команд, начал аналитическую работу. Это профессионализм. Мы должны критически относиться к нашей работе и стремиться быть лучше, чем вчера», — заявил Ирматов.

52-летний Каннаваро, чьим последним местом работы было загребское «Динамо», объяснил, чем его привлекло это предложение.

«Узбекистан — участник чемпионата мира, а Италия пока не получила путевку. Футбол бурно развивается не только в Европе, но и во всем мире, в том числе в Азии.

Я занимаюсь футболом с восьми лет, это единственное, что я умею. Надеюсь, что со временем мы сможем добиться большего. Я был впечатлен тем, что увидел, наблюдая за игроками на поле.

Хочу быть здесь как можно дольше. Я даже привез свой велосипед — правда, не знаю, успею ли на нем покататься», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что в Узбекистане необходимо развивать Суперлигу и повышать ее интенсивность. Он намерен обсудить этот вопрос с руководством футбола страны.

