Российский футболист рассказал, что хочет претендовать на «Золотой мяч»

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк в интервью Нобелю Арустамяну на YouTube-канале Nobel заявил, что хочет выиграть «Золотой мяч».

«С самого детства я смотрел Лигу чемпионов. Ты хочешь вписать свое имя в историю. Я хочу попасть в номинанты на «Золотой мяч». Кто-то скажет, что он чушь несет, но у меня есть такие цели, мечты», — сказал Кисляк.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Кисляк провел 11 матчей, забив три мяча.

В прошлом туре РПЛ ЦСКА обыграл московский «Спартак». ЦСКА начал матч активно и забил три гола в первом тайме. На 5-й минуте Кирилл Глебов открыл счет после паса Данила Кругового. На 12-й минуте Иван Обляков удвоил преимущество, реализовав пенальти. На 18-й минуте Круговой забил третий гол. «Спартак» сократил отставание на 21-й минуте после гола Жедсона Фернандеша с подачи с углового.

Во втором тайме игра продолжилась с высокой интенсивностью. На 59-й минуте Ливай Гарсия забил второй гол «Спартака». На 61-й минуте основной вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил травму и был заменен на Владислава Торопа. В компенсированное время Моисей Гаич спас ворота, выбив мяч с линии ворот после удара Манфреда Угальде.

