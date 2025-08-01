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В США Овечкина назвали основным кандидатом на включение в Зал славы

The Athletic назвал Овечкина основным кандидатом на включение в Зал славы
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Nick Wass/AP

Издание The Athletic назвало форварда «Вашингтона» Александра Овечкина основным кандидатом на включение в Зал славы.

Также из россиян в список на включение в Зал славы вошли Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Евгений Малкин и Никита Кучеров.

Контракт Овечкина с клубом «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Нападающий выступает за американскую команду с 2005 года и сумел привести ее к первой в истории победе в Кубке Стэнли — в сезоне-2017/18.

Также Овечкин сумел стать лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив «вечный» рекорд Уэйна Гретцки — 894 гола. На счету российского спортсмена уже 897 заброшенных шайб.

До перехода в «Вашингтон» — с 2001 по 2004 год — Овечкин играл в составе главной команды московского «Динамо». До этого хоккеист обучался в школе «Динамо» и выступал за детские команды бело-голубых.

Ранее в Госдуме раскрыли, вернется ли Овечкин в Россию.

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