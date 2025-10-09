Пятикратный чемпион ОИ заявил, что ему не хватает соревнований с российскими лыжниками

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал возможное возвращение российских спортсменов в международные соревнования, его слова передает издание Aftonbladet. Спортсмен признал, что испытывает противоречивые чувства по этому вопросу.

«Я по-прежнему выступаю за то, чтобы они не участвовали, но в то же время я скучаю по противостояниям, которые у нас были. Вот почему всё усложняется, когда смешивают политику и спорт таким образом», — заявил Клебо.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году.

