Британский бобслеист отстранен на два года из-за допинга

Чемпиона Европы по бобслею Гулливера отстранили на два года из-за допинга

Британский бобслеист Арран Гулливер дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Международное агентство по тестированию (ITA).

Согласно заявлению проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период, показала наличие запрещенного вещества остарин.

Отстранение действует с момента временного запрета и продлится до 23 марта 2027 года. Гулливер является действующим чемпионом Европы, а также серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира в дисциплинах бобслея.

Остарин включен в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA) как анаболический агент. Нарушение было зафиксировано в рамках программы тестирования, проводимой ITA по поручению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Антидопинговые санкции затронули и других спортсменов, включая призера Олимпийских игр саночницу Эгле, отстраненную на 20 месяцев. В соответствии с правилами WADA, спортсмен имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

