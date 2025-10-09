На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион мира прокомментировал конфликт двух тренеров клубов КХЛ

Чемпион мира Терещенко назвал драку тренеров «Металлурга» и «Торпедо» нормальной
Алексей Филиппов/Алексей Мальгавко/РИА Новости

Двухкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о конфликте главных тренеров «Металлурга» Андрея Разина и «Торпедо» Алексея Исакова, который произошел после матча команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Vprognoze.ru.

Инцидент случился в подтрибунном помещении вслед за победой магнитогорцев со счетом 5:1.

«Это эмоции, это спорт. Я его прекрасно понимаю, поэтому здесь не могу его никак критиковать. Нормальная ситуация, эмоции и характер вышли на первый план», — отметил Терещенко.

По словам бывшего хоккеиста, подобные ситуации являются естественной частью спортивного соперничества, особенно в матчах между лидерами конференций. «Металлург» одержал девятую победу в десяти последних играх и возглавляет таблицу Восточной конференции с 22 очками. «Торпедо» занимает второе место в Западной конференции, имея в активе 17 баллов.

Терещенко подчеркнул, что подобные эмоциональные эпизоды не должны влиять на профессиональные отношения тренеров и их дальнейшую работу с командами.

Хоккей. КХЛ
