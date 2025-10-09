На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главный тренер сборной России оценил уровень игроков Ирана

Карпин: «Иран — один из самых серьезных наших соперников»
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер сборной России Валерий Карпин провел предматчевую пресс-конференцию перед товарищеской встречей со сборной Ирана, которая состоится 10 октября на «Волгоград Арене». Его слова передает «Чемпионат».

«Иран — один из самых серьезных наших соперников. Не брал бы только рейтинг ФИФА. Понятно, что команды из Европы или Латинской Америки — там уровень сопротивления немного другой. У нас чаще соперники слабее», — заявил Карпин.

Тренер подчеркнул, что сборная России тщательно изучила иранскую команду, учитывая опыт предыдущей встречи два года назад. Карпин сравнил уровень Ирана с такими командами, как Сербия и Нигерия, отметив наличие в составе «добротных футболистов», включая легионеров российского чемпионата.

Особое внимание наставник уделил нападающему Мехди Тарами, но подчеркнул, что российская команда будет ориентироваться на собственную игру, а не на персональную опеку отдельных футболистов. Матч станет частью подготовки сборной России к возобновлению отборочного цикла Чемпионата мира 2026.

Ранее иранский футболист назвал главные угрозы в сборной России.

Футбол. Чемпионат России
