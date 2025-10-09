Иранский футболист назвал главные угрозы в сборной России

Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохебби в преддверии товарищеского матча против сборной России назвал самых опасных, по его мнению, игроков команды соперника. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Самый сильный для меня — это Головин, но он из-за травмы не примет участия в завтрашнем матче. Но я бы отметил Алексея Миранчука и Максима Глушенкова», — заявил Мохебби.

Отвечая на вопрос о разведке сильных сторон российской команды, иранский полузащитник с юмором отметил, что некоторые партнеры по сборной пытались получить от него информацию, но подчеркнул, что обе команды подойдут к матчу полностью подготовленными.

Товарищеская встреча между сборными России и Ирана состоится в пятницу в Волгограде. Для российской команды этот матч станет этапом подготовки к возобновлению отборочного цикла Чемпионата мира 2026.

