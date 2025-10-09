На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
УЕФА отверг возможность реформы Лиги чемпионов

УЕФА исключил изменения формата ЛЧ после переговоров с организаторами Суперлиги
Richard Juilliart/Shutterstock/FOTODOM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально опроверг планы по изменению формата Лиги чемпионов, несмотря на состоявшиеся переговоры с представителями компании A22 Sports, занимающейся продвижением проекта Суперлиги. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Организация подтвердили факт нескольких встреч между генеральным секретарем УЕФА Теодором Теодоридисом и соучредителем A22 Анасом Лаграри, но подчеркнула отсутствие конкретных результатов.

«Мы категорически заявляем, что никаких планов по изменению формата Лиги чемпионов УЕФА не предусмотрено», — сообщила пресс-служба организации. В УЕФА отметили, что все встречи проходили в публичных местах и носили исключительно информационный характер.

Данное заявление стало ответом на появившиеся сообщения о возможном переходе к гибридному формату, сочетающему элементы Лиги чемпионов и первоначальной концепции Суперлиги. С 2024 года в Лиге чемпионов уже действует обновленный формат с участием 36 команд и единой групповой стадией.

Ранее пападающий «Реала» Винисиус Жуниор публично извинился перед бразильской моделью.

Футбол. Лига чемпионов
