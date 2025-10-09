Защитник «Локомотива» пропустит остаток сезона из-за травмы

Защитник ярославского «Локомотива» Андрей Сергеев досрочно завершит сезон соревнований из-за травмы, полученной в матче с петербургским СКА, об этом официально заявила пресс-служба ярославского клуба. Инцидент произошел после силового приема капитана СКА Сергея Плотникова, который в результате эпизода получил удаление до конца игры и дисквалификацию на два матча.

Согласно заявлению, восстановление хоккеиста займет несколько месяцев. Медицинские специалисты отмечают, что Сергееву потребуется продолжительная реабилитация перед возвращением на лед.

Для спортсмена это уже вторая серьезная травма в текущем сезоне. Ранее он пропускал часть чемпионата из-за повреждения колена.

Клуб уже начал поиск замены в трансферном рынке, рассматривая кандидатуры как из российских клубов, так и из зарубежных лиг. Ожидается, что окончательное решение о переходе нового защитника будет принято в ближайшие дни.

