Губерниев предположил, что лидеры российских лыж не примут участия на ОИ-2026

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал предположение о возможном составе российских лыжников на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо, его слова передает издание «Матч ТВ». По мнению комментатора, ведущие спортсмены, включая Александра Большунова и Наталью Терентьеву, могут не получить допуск к соревнованиям.

«На Олимпиаду, скорее всего, поедут те же 1 + 1, и это будут не лидеры, а молодые. Коростелёв, Фалеева, Пеклецова или Непряева-младшая, возможно. Лучше так, чем совсем никто», — заявил Губерниев.

Прогноз комментатора появился на фоне продолжающегося рассмотрения Международной федерацией лыжного спорта (FIS) вопроса о допуске российских спортсменов. На последнем заседании совета FIS решение было перенесено на октябрь 2025 года. В случае положительного вердикта российские лыжники смогут выступать только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих критериев, установленных Международным олимпийским комитетом.

Против возвращения россиян высказывались некоторые норвежские спортсмены, включая Тириль Уднес Венг. Окончательное решение FIS ожидается в ближайшие недели.

Ранее Дмитрий Губерниев предположил, что главного тренера СКА могут уволить.